Vorprogramm von Pur: Paule Klink singt auf dem Coburger Schlossplatz

Krimi-Fans kennen Ina Paula Klink vor allem aus der ZDF-Reihe "Wilsberg": Dort spielt sie die Rechtsanwältin Alexandra "Alex" Holtkamp, die ihrem Onkel Wilsberg immer mehr oder weniger gerne bei der Lösung der Fälle hilft. Aber Ina Paule Klink ist nicht nur Schauspielerin, sondern auch Sängerin - da verzichtet sie auf das "Ina" in ihrem Namen und nennt sich nur Paule Klink. Am Freitag, 16. August, kommt sie in dieser Funktion erstmals nach Coburg - beim HUK-Coburg-Open-Air-Sommer bestreitet sie das Vorprogramm beim Konzert mit Pur. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Im Pressetext des Veranstalters wird die Musik von Paule Klink als "erfrischend wie warmer Sommerregen" beschrieben. Ihre Lieder würden "von Liebe und Leidenschaften erzählen, von Verwunderlichem und Merkwürdigkeiten - manchmal samtweich mit dezent rauchiger Note, manchmal kraftvoll". Und: "Mit ihrer Musik, die, vertraut und doch charmant einzigartig, untermalt von hinreißend mitreißenden Gitarrensounds, in ihre eigene Welt einladen." Das Pur-Gastspiel mit Paule Klink im Vorprogramm ist eines von vier Schlossplatz-Konzerten in diesem Jahr.

Zehn Prozent Rabatt für Tageblatt-Abonnenten

Termine Beim HUK-Coburg- Open-Air-Sommer gibt es in diesem Jahr vier Konzerte auf dem Schlossplatz: Donnerstag, 15. August: Roland Kaiser

Freitag, 16. August: Pur

Samstag, 17. August: Mark Forster (Achtung, dieses Konzert ist bereits ausverkauft!)

Sonntag, 18. August: Michael Patrick Kelly

Vorverkauf Tickets gibt es in der Tageblatt-Geschäftsstelle, Hindenburgstraße 3a. Abonnenten erhalten zehn Prozent Rabatt.