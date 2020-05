Fürth am Berg vor 2 Stunden

Pflanzen

Von wegen Unkraut: Eine Kräuter-Expertin gibt Tipps für Hobby-Gärtner

Sie wachsen auf Wiesen, Äckern, in Flussauen und Wäldern, ja sogar in unseren Städten. Drei Vertreter wollen wir hier vorstellen. Eine Expertin verrät uns außerdem, was sie alles mit der "unbeliebten" Knoblauchsrauke macht.