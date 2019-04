Coburgs Schüler: Von wegen Schule schwänzen

Um die 250 Teilnehmer hat die Demonstration von Schülern der "Fridays for Future"-Bewegung am vergangenen Samstag in Coburg verzeichnet. Die jungen Leute sind vom Bahnhof zum Marktplatz gezogen, um auf ihre Forderungen nach Klimaschutz und einer nachhaltigen Zukunft für den Planeten Nachdruck zu verleihen. "Obwohl die Proteste zur Schulzeit eine Funktion haben und garantieren, dass wir Schüler nicht ignoriert werden", hieß es in einer vorab verbreiteten Erklärung, "haben wir uns dazu entschlossen, am Samstag den Kritikern zu demonstrieren, dass es um mehr geht, als Schule zu bestreiken: Der Klimakrise etwas zu entgegnen ist uns eine Herzensangelegenheit, für die wir auch in den Ferien aktiv sind!"

Am Samstagnachmittag hatten auch Berufstätige die Zeit gefunden, für den Klimaschutz auf die Straße zu gehen. Ein Erwachsener: "Heute habe ich auch Zeit, um hier mit dabei zu sein." Dass Schüler sonst am Freitagmittag zwei Stunden Unterricht wegen der Demonstrationen für den Klimaschutz ausfallen lassen, fand seine Zustimmung: "Arbeiter und Angestellte streiken auch nicht in ihrer Freizeit für ihre Ziele."

Bei der Kundgebung auf dem Marktplatz sagte Mitorganisator Erik Zeltner, dass der Druck auf die Politik mit den Demonstrationen hoch gehalten werden solle. Er kündigte unter anderem Müllsammelaktionen an und Diskussionen mit der Politik vor Ort, um den Klimaschutz in der Region langfristig voranzubringen. Dem Versagen der Politik begegnete er mit Ironie: Weil Windräder so störend und schädlich seien, habe sie die bayerische Staatsregierung per Abstandsregelung zu Wohnhäuser quasi unmöglich gemacht. "Für Auto- und Startbahnen hingegen gibt es solche Regelungen nicht."

Umwelt geht vors Abitur

Darüber hinaus brauche der Süden der Republik Strom der Windkraftanlagen aus dem Norden, aber man laufe Sturm gegen die sogenannten Stromtrassen, anstatt selbst auf regenerative Stromerzeugung zu setzen.

Erik Zeltner bekannte, in den vergangenen Wochen mehr für den Klimaschutz getan zu haben, als für die in wenigen Tagen anstehenden Abiturprüfungen. "Aber mein Mathe-Abitur kann ich wiederholen, beim Klimawandel haben wir diese Möglichkeit nicht."

Von verschiedenen Rednern wurde die jüngst von "Fridays for future" geforderten Klimaschutzziele wiederholt: So müsse Deutschland bis 2035 seine Versorgung vollständig auf erneuerbare Energien umstellen. Bis 2035 soll zudem beim Ausstoß von Treibhausgasen die "Nettonull" erreicht sein - das Land also nicht mehr CO2 produzieren soll, als durch die Natur oder Speichersysteme kompensiert werden kann.

Wert wurde darauf gelegt, dass "Fridays for Future" parteiübergreifend sei, weshalb einer Gruppierung vom linken politischen Spektrum nachdrücklich und nachhaltig nahegelegt wurde, keine Flugblätter mit Parteiwerbung zu verteilen.