Seit dem Spatenstich am 18. Juli sind exakt 110 Tage vergangen. Gestern Vormittag wurde der Verkehr über den neu angelegten Kreisverkehrsplatz im Norden Untersiemaus, Bauabschnitt I - Richtung B4, wieder freigegeben. Damit ist die Fahrt nach Coburg, in den Itzgrund und den Abzweig in das neue Gewerbegebiet Süd ohne Hindernisse möglich. Lediglich der Straßenanschluss nach Meschenbach wird erst im Frühjahr 2020 angehängt.

Langjähriger Wunsch

Mit dem Bau ist die Gemeinde dem langjährigen Wunsch auf Änderung der unfallträchtigen "Netto-Kreuzung" (CO 28 / CO 12 und Hutstraße) einen großen Schritt näher gekommen. Erstellt wurde stattdessen ein technisch geeigneter 42-Meter-Kreisel mit rund 65 Meter Anschlussästen, der die Verkehrsströme sicher aufnehmen und weiterleiten kann. Schließlich sei die CO 28 durch Untersiemau laut Verkehrserhebungen,die am zweithäufigsten befahrene Kreisstraße im Landkreis Coburg.

Neben Beteiligten wohnten zahlreiche Bürger der Eröffnung durch Bürgermeister Rolf Rosenbauer (CSU) im engsten Kreis bei. Mit den Worten "von Untersiemau in die Welt" gab er die Nord-Süd-Verbindung frei. Der Fahrer von der B 4 kommend wird hier vom Gewerbegebiet Nord (rechts) und dem neuen Baugebiet Sophienstraße (links) empfangen. Wie Rosenbauer ausführte, sei innerhalb von knapp viereinhalb Monaten ein erster kleiner Schritt für eine komfortable Anbindung und einem zentralen Verkehrsknotenpunkt geschaffen worden. Die Innengestaltung der Insel, so das Gemeindeoberhaupt, wird allerdings noch etwas auf sich warten lassen.

Rosenbauer dankte allen am Bau Beteiligten - allen voran dem Landkreis Coburg - für die tatkräftige Unterstützung. Für das Bauwerk wird mit Gesamtkosten von 1 865 000 Euro gerechnet. Der Anteil des Landkreises Coburg betrage 1 170 000 Euro, der der Gemeinde 695 000 Euro. Voraussichtliche Förderung durch das GVFG wird in Höhe von 950 000 Euro anfallen. Der voraussichtliche verbleibende Anteil des Landkreise liege entsprechend bei 220 000 Euro.

Seit Beginn der Bauarbeiten wurde für das umfangreiche Verkehrsprojekt einiges bewegt und eingebaut. So unter anderem 1200 Tonnen Asphalt-Tragschicht, 1000 Tonnen Frostschutz, 300 Tonnen Asphalt-Oberbau, 90 Tonnen Asphalt-Deckschicht, 55 Kubikmeter Beton, 95 Meter PVC-U-Rohre, 220 Tonnen Split und 80 Tonnen Sand. Zudem wurden 3000 Kubikmeter Boden bewegt.

Wie Bürgermeister Rolf Rosenbauer (CSU) informierte, habe das Bauunternehmen mit der Fertigstellung fast eine Punktlandung hingelegt.

Wie man am Rande der Verkehrsfreigabe erfahren konnte, hat der neue Netto-Markt auf dem Gewerbegebiet Süd vor, am Dienstag, 19. November, seine Pforten zu öffnen. Einen Tag zuvor, am Montag, 18. November, soll voraussichtlich der letzte Verkaufstag im bisherigen Markt in der Hutstraße sein.