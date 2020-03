Vocalensemble Coburg: Die große Show der singenden Ladys

Freitag, 17 Uhr, im Musiksaal der CO II: Notenblätter wandern durch die Reihen, Schrittfolgen werden wiederholt, Kostüme anprobiert und diskutiert, große gelbe Sterne aus Pappe ausgeschnitten. 25 Frauen in Aktion. Gleich geht's richtig los. Viereinhalb Stunden probt das Vocalensemble jede Woche für ihre Show-Gala. Am 27. und 28. März präsentiert der renommierte Coburger Chor die Show "Movie Star" in der Doppelturnhalle der CO II. Der Samstag abend ist schon fast ausverkauft. Der Druck wächst.

Eine gewisse Anspannung ist den Frauen schon jetzt anzumerken. Alles soll passen, soll perfekt sein. Jeder Ton muss sitzen. Chorleiterin Steffi Berg wirkt dagegen ganz entspannt. "Meine Mädels sind wunderbar. Die Gala ist eine richtig gute Teamleistung. Alle haben Aufgaben übernommen", freut sie sich. Es wurde gemeinsam an der Moderation geschrieben, an der Choreografie und der Auswahl der Lieder. Film- und Kinohits aus den vergangenen Jahrzehnten, von Queens "Don't stop me now" bis hin "Ciao bella Ciao" aus der Erfolgsserie "Haus des Geldes" sind im Repertoire.

Eine der größten Herausforderungen für die Chordamen sind die Tanzeinlagen, bei denen kräftig mitgesungen werden muss. Dazu kommen 20 verschiedene Kostüme, die je nach Filmhit gewechselt werden.

Eva Stephan ist es, die die Inspirationen aus der Gruppe daheim an der Nähmaschine von Woche zu Woche umsetzt und dann verteilt. "Jede muss aber auch ihren eigenen Kleiderschrank durchforsten und nach passenden Outfits suchen", sagt sie. Außerdem hat jeder einen Meter goldenen Stoff bekommen, um seiner Fantasie freien Lauf zu lassen und die schwarze Grundausstattung aufzupeppen.

Die Vorbereitungen laufen seit über einem Jahr. Angelehnt an die großen Samstagabendshows mit Fernsehballett und Starauftritten hat Steffi Berg ein Programm zusammengestellt, bei dem jeder auf seine Kosten kommt, ist sie sich sicher. "Wir kommen mal rockig, poppig, mal erotisch rüber." Zu hören sind Songs unter anderem aus James-Bond-Filmen, Fifty-Shades of Grey, Rocky, Dirty Dancing und Titanic.

Wenn Christiane Marsoun daran denkt, kommt schon jetzt ein bisschen Lampenfieber hoch. Obwohl sie schon seit Jahren auch als Solistin und im Duett mit Steffi Berg singt, sei die Aufregung bei einer Show besonders groß. "Das ist anders als in der Kirche, weil wir alles völlig auswendig singen müssen und dabei auch tanzen", sagt sie. Doch, wie es scheint nehmen alle die Herausforderung gerne an. Denn die Frauen können es kaum abwarten, den nächsten Tanz einzustudieren.

Steffi Berg muss sogar manchmal bremsen. Denn schließlich sollen die Lieder einwandfrei sitzen, wenn die Liveband "Fame" dazustößt. Deshalb: Immer wieder von vorn, immer wieder die gleiche Passage wiederholen. Dem Gehör von Steffi Berg entgeht kein falscher Ton. Mich begleiten die beschwingten Klänge von Bella-Ciao noch bis vor die Tür der Co II. Einen Ohrwurm nehm ich mit heim.

Wo gibt's Karten?

Moviestar Show-Gala Freitag, 27. und Samstag, 28. März, 19 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) in der Doppelturnhalle der Realschule COII.

Vorverkauf 17 Euro, Abendkasse 19 Euro, Kinder bis 10 Jahre 10 Euro; bei Edeka Klinner, Edeka center Wagner, Warenhaus Seelenlust