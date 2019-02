Virtuoses Konzert wirbt für die Coburger Schuke-Orgel

Ausschließlich französische Orgelmusik stand auf dem Programm unter dem Motto "Sous le ciel Paris" (Unter dem HImmel von Paris). Dabei stellte Scheffels Werke vom Barock bis zur klassischen Moderne vor - von Louis Couperin bis Maurice Duruflé.

Oliver Scheffels Nach seinem kirchenmusikalischen Praktikum an St. Jakob in Rothenburg ob der Tauber war Oliver Scheffels von 2005 bis 2012 Kantor und Organist an der Stadtkirche in Greiz und Kreiskantor für den Kirchenkreis Greiz. Seit Dezember 2012 arbeitet er als Kantor und Organist an der Petruskirche in Neu-Ulm und als Dekanatskantor im Dekanatsbezirk Neu-Ulm und verantwortet dort ein umfangreiches musikalisches Jahresprogramm.

Von 2013 bis 2015 spielt er in 16 Konzerten das gesamte Orgelwerk von Johann Sebastian Bach. 2015 wurde er vom Landeskirchenrat in München zum amtlichen Orgelsachverständigen der Evang.-Luth. Landeskirche in Bayern ernannt. Schuke-Orgel Die Orgel aus dem Jahr 1989 zählt bis heute zu den herausragenden in Oberfranken. Durch die Kirchenrenovierung haben sich allerdings die Akustik und der Klang des Instruments verändert: Die hohen Frequenzen werden stärker bevorzugt, der Bassbereich ist mittlerweile zu schwach.

Die Lösung Für dieses Problem gibt es aber eine Lösung: Schon in der Barockzeit waren die Orgeln in den großen Kirchen oft mit tiefen Bassregistern ausgestattet, die für die nötige Klangabrundung sorgten. Deshalb soll die Orgel um die Pedalregister Untersatz und Posaune 32 Fuß erweitert werden. Der Klang soll dadurch runder und weicher werden und auf einem besseren Fundament stehen.

Kosten Diese Maßnahme kostet etwa 120000 Euro.Dafür werden Spenden erbeten

Baubeginn Tiefe Töne entstehen aus großen Orgelpfeifen, die nicht in das bestehende Gehäuse integriert werden können. Hinter der jetzigen Orgel wird daher ein weiterer Orgelteil aufgestellt. Diese Arbeiten werden im Jahr 2019 durchgeführt.

Messungen Die Messkampagne hinter der Orgel hat ergeben, dass die Erweiterung der Orgel ohne zusätzliche bauliche Maßnahmen geschehen kann.

