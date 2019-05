Viele Ideen für die neue Coburger Jazz-Nacht

Der neue Name für die Coburger Jazz-Nacht ist längst gefunden. Nun geht es um möglichst wirkungsvolle Werbung für "It'z Jazz". Das Ziel ist klar: Mit dem neuen Namen und am neuen Ort, der Alten Pakethalle, sollen nach Möglichkeit auch jüngere Zuhörer angesprochen werden. Naheliegend, dass sich für dieses Ziel Studenten einsetzen.

Erstmals am Güterbahnhof

Studenten des Masterstudiengangs Zukunftsdesign der Hochschule Coburg haben nun ihre Visionen und Ideen vorgestellt, die sie in dem Projekt "It'z Jazz 2025 - Ein Jazzfestival für Coburg" erarbeitet haben.

Vieles soll anders werden - im Laufe der nächsten Jahre, aber auch schon bei der Premiere in diesem Jahr erstmals am Standort Güterbahnhof.

Aftershow-Party

Antoinetta Bafas, künstlerische Leiterin der Jazz-Nacht, hat ein Versprechen parat: "Das soll ein Abend zum Genießen werden." Deshalb gibt es erstmals auch eine Aftershow-Party. Musikalisch soll die Jazz-Nacht hochkarätig geraten, verspricht Antoinetta Bafas: "Sie werden eine unglaubliche zehnköpfige Band erleben."

Angeführt von Star-Trompeter Rüdiger Baldauf auf werden "drei der angesagtesten Trompeter Deutschlands" erwartet. Zum Klingen bringen sollen sie nicht nur die Alte Pakethalle, sondern das gesamte Areal. Längst aber gehen die Ideen weit über dieses Jahr hinaus. Bis 2025, so die kühne Hoffnung der studentischen Visionäre, "wollen wir die Jazz-Nacht zum Jazz& Festival ausbauen."

Gedanken für 2025

Eine zusätzliche Bühne auf dem Wasser, ein Zeltplatz für das jüngere Publikum - Ideen gibt es reichlich, um das Gelände am ehemaligen Güterbahnhof endgültig in in Kultur-Areal zu verwandeln. Auch den historischen Panoramazug und das Zollinger-Gebäude wollen die studentischen Vordenker einbeziehen in ihre Planungen.

Und natürlich kann das Globe, wenn es denn erbaut sein wird, auch zur Bühne für "It'z Jazz" werden.

Rund um das Projekt "It'z Jazz"

Freitag, 21. Juni 6. Coburger Jazz-Nacht mit Rüdiger Baldaufs "Trumpet Night - It'z Jazz", Alte Pakethalle am Coburger Güterbahnhof, Beginn 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr (künstlerische Leitung der Coburger Jazz-Nacht: Antoinetta Bafas). Die Künstler Star-Trompeter Rüdiger Baldauf präsentiert als Gast-Trompeter Joo Kraus und Andy Haderer sowie Edo Zanki und seine Band. Aftershow-Party Nach dem Konzert sorgt "Singing DJane" Sabine Seide mit ihrem Mix aus Live-Gesang und DJaying für Aftershow-Stimmung. Die vielseitige junge Künstlerin ist auch als Jazzsängerin, Songwriterin, Schauspielerin und Stimmtrainerin tätig. Sie arbeitet mit Stars wie Andreas Bourani, Peter Maffay, Maite Kelly und anderen (Infos online: www.sabineseide.) Projekt Studierende der Masterstudiengangs Zukunftsdesign der Hochschule Coburg haben Visionen entwickelt für das Projekt "it'z Jazz 2025 - Ein Jazzfestival für Coburg". In diesem Rahmen entstanden auch Marketing-Tools und eine spezielle Leuchte sowie das Konzept einer Aftershow-Lounge. Vorverkauf Tickets im Vorverkauf gibt es in der Tageblatt-Geschäftsstelle - 25 Euro, ermäßigt 15 Euro. An der Abendkasse wird jeweils ein Zuschlag von fünf Euro erhoben.red