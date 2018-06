Viel Spaß bei YouCo!

Fußball-WM? Nein, an diesem Wochenende dreht sich - zumindest in Coburg - alles um YouCo! Das Kinder- und Jugendfestival lockt zunächst heute, Samstag, ins Aquaria. Von 14 bis 18 Uhr findet dort wieder der Wassertag statt (bei schlechtem Wetter innen). Es gibt zum Beispiel eine Wasserhüpfburg, Kinder können tauchen oder Schlauchbootfahren.

Am Sonntag steigt von 10 bis 17 Uhr der große Familientag rund um die CoJe (Rosenauer Straße). Rund 50 Vereine, Betriebe und Gruppen beteiligen sich mit Mitmach-Aktionen. Am Tageblatt-Stand gibt's unter anderem Fußball-Billard. ct