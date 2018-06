Verdiente Genossen und junges Team

Mit der Landtagswahl im Oktober beginnt ein drei Jahre dauernder Marathon: Europawahl 2019, Kommunalwahl 2020, Bundestagswahl 2021. Die Coburger SPD will ihn mit einem jungen Team an der Spitze bestreiten. Stefan Sauerteig, seit vier Jahren an der Spitze des Stadtverbands, hat gleich sechs Stellvertreter zu seiner Unterstützung wählen lassen: Franziska Bartl, Lara Nowak, Maximilian Rühl, Thomas Götz, Jutta Schneider und Maria del Carmen Schmucker-Brabec. Die Hälfte davon ist, wie Sauerteig selbst, noch im Juso-Alter. Mit Bastian Braunersreuther (Organisationsbeauftragter) und Dominik Sauerteig (Öffentlichkeitsarbeit) arbeiten zwei weitere Jusos im Stadtverbands-Vorstand mit.Weil die SPD mit Landrat Michael Busch und Neustadts Oberbürgermeister Frank Rebhan zwei langjährige Kommunalpolitiker für den Landtag und den oberfränkischen Bezirkstag nominiert hat, drehte sich vieles an dem Abend um das Verhältnis Kommunal- und Landespolitik. Denn die SPD stellt in Bayern zwar viele Bürgermeister und Landräte, aber auf Landesebene ist sie schwach.Ein langjähriger Kommunalpolitiker wurde für 40 Jahre Mitgliedschaft in der Partei geehrt. Norbert Kastner war von 1990 bis 2014 Coburger Oberbürgermeister. "Er hat der Partei viel zu verdanken und sie ihm", sagte sein Laudator Frank Rebhan.