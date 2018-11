Urlaub machen - warum nicht mal in Coburg?

Bereits zum fünften Mal organisiert die Coburg Stadt und Land aktiv GmbH in Partnerschaft mit der Tourismusregion Coburg.Renn steig sowie der örtlichen Hotellerie das "Hotelentdecker-Wochenende". Unter dem Motto "Zu Gast in der Heimat" soll damit ein Kurzurlaub ohne langen Anfahrtsweg ermöglicht werden, wie es in einer Pressemitteilung der Coburg Stadt und Land aktiv GmbH heißt.

"Das Jubiläum will gefeiert werden", erklärt Annabelle Menzner, die die Umsetzung der Aktion federführend betreut. "Viele Hotels bieten nächstes Jahr erstmalig die Möglichkeit, bei Bedarf eine Zusatz-Übernachtung von Freitag auf Samstag zu buchen." Außerdem gibt es 2019 auch noch eine Sommerausgabe des Hotelentdecker-Wochenendes. An den Wochenenden 19./20. Januar sowie 15./16. Juni 2019 können Einheimische aus Stadt und Landkreis Coburg und der Rennsteig-Region somit in die Rolle eines Urlaubers schlüpfen und sich von der heimischen Hotellerie und Gastronomie verwöhnen lassen. Neben einer Übernachtung mit Frühstück sind im Paket auch ein 3-Gänge Menü, verschiedene Hotel-Specials sowie die Teilnahme an einer Entdeckertour enthalten.

Unterwegs mit der Queen

"Für die Aktion konnten wir wieder ein breites Spektrum an Betrieben aus der Region für das Projekt begeistern und mit den Museen und Tourist-Informationen ein attraktives Programm zusammen stellen", freut sich Regionalmanager Stefan Hinterleitner, Geschäftsführer der Coburg Stadt und Land aktiv GmbH. Diverse Entdeckertouren bieten zudem die Möglichkeit, die Region aus ungewöhnlichen Perspektiven kennen zu lernen. So kann man sich beispielsweise Queen Viktoria anschließen und mit ihr gemeinsam durch die Ehrenburg wandeln oder das Coburger Landestheater aus dem Blickwinkel der Sänger und Schauspieler entdecken. Wer lieber die kulinarischen Genüsse der Region genauer kennenlernen möchte, kann dies im Rahmen einer Genusstour durch Bad Rodach tun oder sich Ida Schleicher an die Fersen heften und von ihr erfahren, wie es zum Bau der Therme in Bad Rodach kam. In Neuhaus am Rennweg wartet ein Rundgang durch das Erlebnismuseum und die einzigartige Holzkirche auf die Entdecker. Weitere Touren führen durch Seßlach, Neustad und Masserberg oder auch durch Schloss Rosenau, die Veste Heldburg und die Veste Coburg.

14 Hotels beteiligen sich an der Aktion

Partner Folgende Hotels machen bei "Zu Gast in der Heimat" mit: Therme-Natur Bad Rodach; Kurhotel Bad Rodach; Goldene Traube Coburg; Goldener Anker Coburg; Villa Victoria Coburg; Gästehaus Victoria's Residenz Coburg; Hotel Rennsteig Masserberg; Hotel Haus Oberland Masserberg; Boutique-Hotel Residenz Masserberg; Boutique-Hotel Schieferhof Neuhaus am Rennweg; Hotel Alte Mühle Rödental; Braugasthof Grosch Rödental; Pörtnerhof Seßlach; Spielzeug-Hotel Sonneberg. Informationen Das gesamte Angebot und weitere Informationen zum "Hotelentdecker-Wochenende Coburg.Rennsteig 2019" gibt es unter www.zu-gast-in-der-heimat.de, per Telefon 09561/514413 oder per Mail an mail@region-coburg.de. Buchungsanfragen werden direkt

über das Buchungsformular auf der Internetseite gestellt -

Buchungen sind ab Samstag, 24. November, möglich.