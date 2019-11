In der Nacht zum Freitag (1. November 2019) haben bislang unbekannte Täter in eine Apotheke im Landkreis Coburg eingebrochen. Dabei wurde ein Tresor entwendet, in dem sich laut Polizeibericht ein Fläschen mit gesundheitsgefährdenden Inhalt befindet.

Wie die Polizei berichtet, drangen die unbekannten Täter im Zeitraum von Donnerstagabend bis Freitagmittag in die Apotheke in der Straße "Rathausplatz" in Untersiemau ein. Die Täter erbeuteten neben Bargeld auch einen Tresor. Der Safe ist 160 x 55 x 50 Zentimeter groß. Darin befand sich ein Fläschen mit Gefahrstoff.

Da die Beamten nicht ausschließen könne, dass sie Täter den gestohlenen Tresor irgendwo entsorgen, gibt die Polizei eine Warnung vor dem Fläschen heraus. "Um eine mögliche Gesundheitsgefahr auszuschließen, sollte der Safe bei Auffinden weder geöffnet noch bewegt werden. Verständigen Sie umgehend die Polizei", heißt es im Polizeibericht. Um welchen Gefahrstoff es sich genau handelt, teilte die Polizei nicht mit.