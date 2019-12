Im Gewerbering in Untersiemau (Landkreis Coburg) hat sich am Freitag (20. Dezember 2019) ein Brand in einer Metallverarbeitungsfirma ereignet. Vor Ort herrschte starke Rauchentwicklung, wie die Polizei mitteilte.

Nach derzeitigen Erkenntnissen brach das Feuer in einem Arbeitsraum des Betriebs aus.

Verletzte gab es offensichtlich keine, wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberfranken gegenüber inFranken.de äußerte. Alle Angestellten hätten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können.

Der Brand sei inzwischen gelöscht. Hinsichtlich des entstandenen Sachschadens seien gegenwärtig noch keine Angaben möglich.

Hinweis: Der Artikel wird aktualisiert, sobald weitere Informationen vorliegen.