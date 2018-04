"Unsere Welt" überzeugt die Coburger Jury

jü



Alles drehte sich um die Liebe. Sechs Brunnen in der Innenstadt wurden bei der 18. Coburger Brunnenstraße zu diesem Thema von verschiedenen Einrichtungen geschmückt. Einer wird zum Schönsten in diesem Jahr gekürt.Als Sieger hat sich die Mauritius-Schule Ahorn mit ihrer Gestaltung des Spenglersbrunnens durchgesetzt. Ihre aufwendige Detailarbeit mit vier verschiedenen Liebesgeschichten und ihrem Modell von "unsere Welt", eine Weltkugel, bei der sich alle Figuren an den Händen halten, konnte überzeugen. Ihr Engagement wurde mit 400 Euro belohnt.Den zweiten Platz sicherte sich die Schule am Hofgarten mit dem Rückertbrunnen. Fotostorys mit Kostümen und Szenarien unter dem Gesichtspunkt "Liebe ist allgemein und zeitlos" bestückten den Brunnen. Das Preisgeld hier waren 200 Euro.Mit der Umwandlung der Figuren des Gerberbrunnen in Amor und ein Liebespaar, belegte der Awo-Hort den dritten Platz. Die Arbeit wurde mit 150 Euro gewürdigt.Den Publikumspreis bekam die Rudolf-Steiner-Schule. Mit 70 Stimmen erhielt sie für die Dekoration des Brunnens am Marktplatz vor der Sparkasse 200 Euro. Den Bürgern und Besuchern gefielen vor allem die lebensgroßen Figuren von Prinz Albert und Königin Victoria vor einer Miniatur des Schloss Rosenau."Besucher kommen teilweise extra nach Coburg, um die Brunnen anzusehen. Diese Tradition ist nicht mehr so oft vorhanden", sagte Zweite Bürgermeisterin Birgit Weber (CSU).Die Jury bewertete unter der Regie von Citymanagerin Andrea Kerby-Schindler und Assistenz Mandy Gräsing-Lang, die Brunnen nach Kreativität, Gestaltung und Gesamteindruck.Erstmals konnten die Bürger und Besucher online abstimmen.Eine Schwierigkeit bei der Auswahl war der starke Schneefall, der die Dekorationen der Brunnen verdeckte.Die Preisgelder kamen durch die Unterstützung von zahlreichen Sponsoren und Paten zusammen.