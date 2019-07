Auf dem staubtrockenen Feld ist eine Ballenpresse in Flammen aufgegangen: Am Mittwoch, gegen 17.30 Uhr, fuhr ein 71-Jähriger mit seinem Traktor auf einem Feldstück zwischen Meeder und Wiesenfeld im Landkreis Coburg und presste mit einer Ballenpresse Strohballen. Plötzlich schlugen Flammen aus dem Anhänger, wie die Polizei Coburg am Tag danach in ihrer Pressemitteilung schreibt.

Fahrer handelt geistesgegenwärtig

Der Fahrer konnte die Presse noch abhängen und die Zugmaschine in Sicherheit bringen, bevor die Ballenpresse gänzlich in Flammen aufging und ausbrannte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 60.000 Euro.

Ursächlich für das Feuer war vermutlich ein ins Mähwerk geratener Stein, der durch Funkenflug das stark ausgetrocknete Stroh in Brand setzte. Durch die Feuerwehren aus Meeder, Wiesenfeld und Lautertal wurde der Brand gelöscht.