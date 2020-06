Am Freitagnachmittag (12.06.2020) kam es in Coburg zu einem Verkehrsunfall am Thüringer Kreuz. Laut Bericht der Polizeiinspektion Coburg kam es auf der Kreuzung zu einem Zusammenstoß zwischen einem Porsche und einem Oldtimer.

Der 50-jährige Oldtimer-Fahrer bog bei grüner Ampel von der Neustadter Straße ab. Zeitgleich fuhr der 69-Jährige Fahrer des Porsche von der Kasernenstraße auf die Kreuzung ein, da er wohl annahm ebenfalls Grünlicht zu haben. Die beiden Autos stießen im Mittelpunkt der Kreuzung zusammen.

Porsche stößt auf Oldtimer: Vier Verletzte nach Crash in Coburg

Der 69-Jährige und seine 64-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt und mit einem Schock und Prellungen ins Klinikum Lichtenfels gebracht. Der Fahrer des Oldtimer wurde ebenfalls leicht verletzt, seine 19-jährige Tochter, die mit im Wagen saß, erlitt eine Platzwunde am Kopf und eine gebrochenes Handgelenk. Sie wurden ebenso zur Behandlung in die Lichtenfelser Klinik gebracht.

Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden am Oldtimer, der am Unfalltag erst eine neue TÜV-Plakette bekommen hatte, wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Der Schaden am Porsche beläuft sich sogar auf mindestens 70.000 Euro, hier wurde das vordere Rad durch den Aufprall komplett abgerissen.

Am Thüringer Kreuz kam es durch den Unfall über zwei Stunden zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizeiinspektion Coburg, der Rettungsdienst und Notarzt sowie die Coburger Feuerwehr waren im Einsatz. Der Bauhof der Stadt kümmerte sich um die Reinigung der Unfallstelle, da Kraftstoff auf die Fahrbahn ausgelaufen war.