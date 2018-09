Überschlagen und eingeklemmt: Autofahrerin im Landkreis Coburg prallt mit Lkw zusammen

Am Dienstagmorgen hat sich bei Neustadt bei Coburg ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine Autofahrerin von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden musste.

Ampel übersehen: Auto prallt mit Lkw zusammen

Laut Angaben der Polizeiinspektion Neustadt war die 59-Jährige gegen 8.25 Uhr auf der Coburger Straße von Haarbrücken kommend unterwegs. Weil sie die tiefstehende Sonne blendete, übersah sie die Ampelanlage an der Kreuzung zur Mühlenstraße. Dabei stieß sie mit einem Lkw zusammen, der Vorfahrt hatte und gerade die Kreuzung überquerte. Das Auto wurde vom Lkw an der rechten Seite frontal erfasst, auf die Seite geworfen und anschließend gegen einen gegenüberliegenden Ampelmast und eine Grundstücksmauer geschleudert. Dabei wurde die 59-Jährige in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Neustadt aus ihrem total beschädigten Auto befreit werden.

Die Frau wurde anschließend vorsorglich mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 54-jährige Lkw-Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden auf rund 45.000 Euro.