Transporterfahrer schiebt sich auf A73 mit voller Wucht unter Lkw - Fahrer eingeklemmt

Auf der A73 hat sich am Dienstagmorgen (10. März 2020) ein schwerer Unfall ereignet, in dessen Folge ein Transporterfahrer schwer verletzt wurde. Wie die Polizei berichtet, fuhr der Transporterfahrer gegen 6.15 Uhr auf Höhe der Anschlussstelle Coburg mit voller Wucht auf einen vorausfahrenden Lkw auf.

Der 51 Jahre alte Fahrer war in Richtung Suhl unterwegs, als er den vor ihm fahrenden Lkw wohl übersah. Der Transporter schob sich ungebremst unter das Heck des Lkws. "Zudem wurde die unzureichend gesicherte Paletten-Ladung im Kleintransporter mit voller Wucht in Richtung der abgetrennten Fahrgastzelle geschoben, so dass die Zwischenwand in Richtung der Fahrgastzelle stark eingebogen wurde", wie die Polizei berichtet.

Transporterfahrer schwer verletzt

Der 51-Jährige wurde in der Folge eingeklemmt und schwer am Bein verletzt. Rettungskräfte mussten den Mann befreien und brachten ihn anschließend ins Coburger Klinikum.

Zum Video "So klappt die Rettungsgasse"

Laut Polizeibericht war der Transporterfahrer wohl hinter dem Steuer eingeschlafen. Deshalb muss sich der 51-Jährige jetzt wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs nach dem Strafgesetzbuch und der StVO verantworten. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 30.000 Euro. Eine Fahrspur der A73 war gesperrt, der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.