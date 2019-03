Schwerer Fahrradunfall in Coburg: Autofahrer konnte nicht mehr bremsen

17-Jähriger bricht sich Lendenwirbel bei Fahrradunfall: Um 12.56 Uhr am Freitag ging beim Notruf die Mitteilung über einen schweren Fahrradunfall ein. Das schreibt die Polizeiinspektion Coburg in ihrer Meldung am Samstag (30. März).

Ein 17-Jähriger fuhr mit seinem Rad den Fahrradweg in Ketschendorf in Richtung Wassergasse. Beim Überqueren der Wassergasse missachtete er die Vorfahrt eines Opel- Fahrers, der die Wassergasse in Richtung Unterführung Bamberger Straße befuhr.

Mit Bruch des Lendenwirbels ins Krankenhaus

Der 55-jährige Pkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zur Kollision mit dem Radfahrer. Währen der 55-Jährige bei dem Unfall unverletzt blieb, verletzte sich der Radfahrer schwer. Er kam mit gebrochenen Lendenwirbel ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen beträgt zirka 5000 Euro.

