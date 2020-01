Schwerer Autounfall in Oberfranken: Zwischen Spittelstein und Rödental (Kreis Coburg) verunglückte eine Frau am Samstagmittag (4. Januar 2020) mit ihrem Wagen. Das teilt die Polizei in einer Erstmeldung mit. Ihr Wagen kam ohne Beteiligung anderer von der Straße ab und überschlug sich. Die Frau wurde verletzt.

Sobald weitere Informationen vorliegen, lesen Sie hier mehr.