Schwerer Unfall in Oberfranken: In den Mittagsstunden des Dienstags (9. April 2019) ist es in Oeslau bei Coburg zu einem Unfall gekommen, bei dem zwei Menschen verletzt wurden. Der Unfall ereignete sich zwischen der Schalkauer Straße und der Oeslauer Straße.

Unfall bei Coburg: Auto und Lkw krachen ineinander

Laut ersten Informationen der örtlichen Behörden krachten dabei gegen 12.09 Uhr ein Lkw und ein Auto ineinander. Rettungskräfte sind vor Ort und versorgen die Verletzten.

inFranken.de aktualisiert den Artikel, sobald es Neuigkeiten gibt.

