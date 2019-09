Neustadt bei Coburg: Vorfahrt missachtet - drei Verletzte

Am Sonntagabend überquerte ein 27-Jähriger in Neustadt bei Coburg mit seinem Audi die Kreisstraße 11. Er kam von Wellmersdorf und war in Richtung Haarbrücken unterwegs. Hierbei übersah er laut Polizei die Vorfahrt eines VW Golf und es kam zum Zusammenstoß.

Durch Unfall drei Personen verletzt

Bei dem Zusammenstoß wurden drei Personen leicht verletzt. Beide Pkw mussten mit wirtschaftlichem Totalschaden vom Abschleppdienst geborgen werden. Es kommt insgesamt zu einem Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro.

Straßen durch ausgelaufene Betriebsstoffe verunreinigt

Weiterhin wurden, auf Grund von ausgelaufener Betriebsstoffe, die Straßen verunreinigt und mussten von einer herbeigerufenen Straßenmeisterei gesäubert werden.