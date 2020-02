Unfallflucht in Oberfranken: Ein Hund ist am Mittwochnachmittag (12.02.2020) in Neustadt bei Coburg von einem Auto überfahren und getötet worden, das berichtet die Polizei. Das Tier war seinem Frauchen entwischt, lief aus der Wohnung und auf die Coburger Straße. Dort wurde der Hund von einem Fahrzeug erfasst.

Der Fahrer meldete sich weder beim Frauchen noch bei der Polizei und fuhr einfach davon. Deshalb ermittelt die Polizei nun wegen Unfallflucht gegen den Unbekannten. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 09568/94310.