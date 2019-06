Neustadt bei Coburg vor 1 Stunde

Unfall

Neustadt bei Coburg: Eskalation am Zebrastreifen: Wer ist Opfer, wer ist Täter?

In Neustadt bei Coburg ist es am Dienstag (18. Juni) an einem Zebrastreifen zu einem Zusammenstoß zwischen einem Autofahrer und einem Fußgänger gekommen. Die Männer kennen sich - über den Ablauf des Unfalls machen sie aber unterschiedliche Aussagen.