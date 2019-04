Neustadt bei Coburg/Bayern: Schwerer Verkehrsunfall

Am Donnerstagabend (04.04.2019) hat sich in Fürth am Berg (Neustadt bei Coburg) ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein Auto überschlug sich mehrfach. Wie viele Insassen verletzt sind ist derzeit noch unklar. Die Polizei vermeldet bisher einen Schwerverletzten, der jedoch nicht in Lebensgefahr schwebt. Mit an Bord war außerdem ein Kleinkind. Dieses sei laut der Polizei unverletzt.

Wie schwer die Verletzungen ausfallen, und ob es noch weitere Verletzte gibt ist bislang unklar. Auch ein Sachschaden lässt sich noch nicht beziffern. Ob es Verkehrsbehinderungen durch den Unfall gibt ist noch nicht bekannt. Die Unfallursache ist ebenfalls noch unklar.

