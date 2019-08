Schwerer Unfall auf der B4 in Neustadt bei Coburg: Ein schwerer Unfall hat sich am Montag, 26. August 2019, am frühen Nachmittag auf der Bundesstraße 4 in Neustadt bei Coburg (Oberfranken) ereignet. Nach bislang noch unbestätigten Angaben ist ein Auto in einen Transporter gekracht. Das Unglück ereignete nahe dem Industriegebiet unweit des Kreisels Richtung Fürth am Berg.

Unfall in Neustadt bei Coburg: 30-Jährige schwer verletzt

Bei dem Unfall wurden zwei Menschen verletzt, davon einer schwer. Dabei handelt es sich offenbar um die 30-jährige Fahrerin des Autos. Die Feuerwehr befreite zwei Insassen aus dem Auto. Die Verletzten wurden in die Krankenhäuser in Sonneberg und Coburg eingeliefert. Ein angeforderter Rettungshubschrauber rückte wieder ab, ohne einen Verletzten zu transportieren. Es bildete sich ein langer Rückstau.

Bei einem anderen schweren Unfall auf einer Bundesstraße in Franken sind am Montagvormittag ebenfalls zwei Menschen verletzt worden.