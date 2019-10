Neustadt bei Coburg: Autofahrerin übersieht Auto und schiebt es auf Verkehrskreisel - zweimal Totalschaden

Eine 53-jährige Autofahrerin war am frühen Freitagnachmittag auf der B4 unterwegs in Richtung Sonneberg. Dabei übersah sie durch einen kurzen Moment der Unachtsamkeit, dass vor der Einfahrt in den "Heubischer Kreisel" ein Auto anhalten musste. Deshalb krachte sie mit voller Wucht in das andere Fahrzeug. So stark, dass sie es auf die Mittelinsel des Kreisverkehrs geschoben hatte.

Glück im Unglück Sowohl die 41-jährige Fahrerin die auf den Verkehrskreisel geschoben wurde, als auch die Unfallverursacherin wurden nur leicht verletzt. Beiden kamen für weitergehende Untersuchungen in das nächstgelegene Krankenhaus. Für die Fahrzeuge kam aber jede Hilfe zu spät. Die Autos hatten beide einen Totalschaden und mussten durch Abschleppdienste von der Unfallstelle entfernt werden. Noch viel mehr Stau Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 16.000 Euro. Da die B 4 bereits zuvor vom Heubischer Kreisel in Richtung Sonneberg wegen eines weiteren Verkehrsunfalles bei Unterlind gesperrt war, musste der Verkehr durch das Stadtgebiet Neutstadt b.Coburg umgeleitet werden. Dadurch entstanden weitere massive Verzögerungen.