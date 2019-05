Tödlicher Unfall zwischen Meeder und Beuerfeld im Kreis Coburg: Wie das Polizeipräsidium am Donnerstagmittag (30. Mai) um kurz vor 12 Uhr mitteilt, hat sich am Feiertag ein tödlicher Unfall ereignet.

Zusammenstoß beim Abbiegen

Auf der Straße CO 17 zwischen Meeder und Beuerfeld prallte ein Motorradfahrer gegen ein Auto. Wie die pOlizei berichtet, ereignete sich der Zusammenstoß während des Abbiegevorgangs eines 47-jährigen Autofahrers. Gegen 10 Uhr war dieser auf der Kreisstraße CO 17 unterwegs. Von Meeder kommend wollte der Caddy-Fahrer nach links in die Einmündung in Richtung Drosenhausen abbiegen. Dabei stieß er mit dem entgegenkommenden Motorradfahrer zusammen.

Motorradfahrer stirbt an Unfallstelle

Aufgrund der schwersten Verletzungen starb der 50-Jährige noch an der Unfallstelle. Ersthelfer und Notarzt hatten noch versucht den Mann zu reanimieren. Der Autofahrer erlitt leichtere Verletzungen und einen Schock. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 20.000 Euro.

Ein Sachverständiger unterstützte die Rettungskräfte vor Ort. Dei Straße war für rund drei Stunden voll gesperrt.

In der Fränkischen Schweiz hat sich ebenfalls am Vatertag ein Motorradunfall ereignet, bei dem drei Menschen schwer verletzt wurden.