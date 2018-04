Landkreis Coburg: 81-Jähriger überschlägt sich mit Pkw

5000 Euro Sachschaden, ein leicht verletzter Autofahrer sowie ein komplett demoliertes Auto sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Dienstag um 16:55 Uhr im Weitramsdorfer Ortsteil Altenhof.



Ein 81-jähriger Weitramsdorfer erlitt, in der Hergramsdorfer Straße fahrend, in seinem Renault einen Schwächeanfall, so dass er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach rechts von der Straße abkam. Der Renault rollte laut Polizeibericht gegen einen Rangen, kippte und überschlug sich. Der 81-jährige Rentner wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt, musste jedoch aufgrund seines Schwächeanfalls ins Coburger Klinikum zur Überwachung gebracht werden. An der Unfallörtlichkeit selbst entstand kein Sachschaden. Der demolierte Renault musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.