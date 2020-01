In Oberfranken ist es am frühen Montagabend (13. Januar 2020) zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ersten Angaben der örtlichen Polizei zufolge ist dabei eine Regionalbahn gegen 18.15 Uhr mit einem Auto kollidiert. Die Unfallstelle liegt an einem Bahnübergang bei Kösfeld (Gemeinde Meeder, Kreis Coburg).

Der Autofahrer hatte den heranfahrenden Zug übersehen: Der Mann wurde durch den Zusammenstoß verletzt, wie ein Sprecher der Polizei zu inFranken.de sagte. Sein Auto ist stark zerbeult.

Unfall bei Coburg: Bahnstrecke gesperrt

Alarmierte Rettungskräfte haben den Verletzten ins Coburger Klinikum gebracht. Im Zug selbst wurde niemand verletzt. Neun Fahrgäste und der Zugführer befanden sich darin. Sie werden nun mit Notfalltaxis von der Unfallstelle abgeholt.

Die Fahrstrecke ist aktuell in beide Fahrtrichtungen gesperrt (Stand: 19 Uhr). Die Unfallaufnahme läuft. Mehr zum Unfall in Kürze auf inFranken.de.