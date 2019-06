Kreis Coburg: Mofafahrer kracht in Fahrer eines E-Bikes - beide Männer verletzt

Am Freitagnachmittag hat sich im Landkreis Coburg ein Unfall ereignet, in dessen Folge zwei Menschen verletzt wurden. Wie die Polizei mitteilt, kam es gegen 15.20 Uhr zu einem Zusammenstoß eines Mofa- und eines Pedelec-Fahrers.

Ein 78-Jähriger aus Masserberg war am Nachmittag bei Bad Rodach mit seinem E-Bike in Richtung Kreisstraße CO4 in Richtung Heldritt unterwegs. Hinter ihm fuhr ein 50-Jähriger aus Bad Rodach mit einem Mofa in gleicher Richtung. Aus Unachtsamkeit übersah der Mofafahrer den vor ihm fahrenden 78-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß.

Beide Zweiradfahrer stürzten und erlitten leichte Verletzungen. Der 78-jährige Fahrer des E-Bikes kam zur Behandlung ins Coburger Klinikum. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 2000 Euro.

Im Kreis Forchheim hat sich am gleichen Abend ein schrecklicher Unfall ereignet, bei dem eine Radfahrerin ums Leben kam. Die Frau war zusammen mit ihrem Ehemann unterwegs, als sie schwer stürzte.