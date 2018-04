Kreis Coburg: Auto erfasst Betrunkenen - Fahrer haut einfach ab

In der Nacht auf Samstag ereignete sich gegen 03.15 Uhr auf der Staatsstraße 2205 zwischen Wiesenfeld und Neida im Kreis Coburg ein Unfall mit einer verletzten Menschen. Das berichtet die oberfränkische Polizei.Ein betrunkener Fußgänger lief am rechten Fahrbahnrand Richtung Neida. Zur gleichen Zeit fuhr ein Milchlaster auf der Staatsstraße in gleiche Richtung. Der Lkw-Fahrer gab an, dass der Fußgänger über die gesamte Fahrbahn in einen entgegenkommenden dunklen Kleinwagen torkelte. Von diesem Kleinwagen wurde der Fußgänger an die Front des Lkw geschleudert und blieb schließlich verletzt im Straßengraben liegen.Der dunkle Kleinwagen setzte seine Fahrt ohne anzuhalten in Richtung Coburg fort. Die Polizei in Oberfranken sucht nun Zeugen. Wer kann Angaben zu einem dunklen Kleinwagen machen, der am 14.04.18 gegen 03.15 auf der Staatsstraße in Richtung Coburg fuhr?Wer hat evtl. kurz vor den Unfall einen dunklen Kleinwagen in Neida bzw. auf der Staatsstraße von Bad Rodach kommend gesehen?