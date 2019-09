Coburg vor 2 Stunden

Zusammenstoß

Fahrradunfall in Coburg: Mann (26) übersieht Rentnerin

In Coburg in Oberfranken hat ein Radfahrer eine Rentnerin auf der Straße übersehen. Die beiden stießen zusammen und stürzten zu Boden. Die Fußgängerin wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.