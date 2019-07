Schwerer Unfall in Oberfranken: Am Mittwochmittag (10. Juli 2019) ist es bei Ebersdorf (Kreis Coburg) zu einem schweren Unfall gekommen. Ersten Informationen der örtlichen Polizei zu folge, ist es auf der Bundesstraße 303 auf Höhe der Abfahrt Ebersdorf zum Unglück gekommen. Gegen 12 Uhr fuhr dabei eine 25-jährige Autofahrerin in Richtung Sonnefeld, um in Richtung Ebersdorf abzubiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Wagen - es kam zu einem Frontalzusammenstoß.

Unfall auf B303: Schwer verletzt nach Frontalcrash

Daraus ergab sich ein Folgeunfall: Der entgegenkommende prallte mit einem ihm entgegenkommenden Kleinbus zusammen. Das Auto der 25-Jährigen Unfallverursacherin landete schließlich im seitlichen Straßengraben.

Die örtliche Polizei sprach zunächst von einem leichtverletzten Menschen. Laut Informationen vor Ort wurde ein weiterer Beteiligter schwer verletzt und kam in ein umliegendes Krankenhaus.

Die Bundesstraße wurde während den Rettungs- und Aufräumarbeiten abgesperrt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 50.000 Euro. Am Mittwoch ist es in Coburg zu einem weiteren schweren Unfall gekommen: Dabei wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt.