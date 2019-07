Dramatischer Unfall auf A73: Auto überschlägt sich - Rettungshubschrauber landet auf Autobahn

Die A73 gleicht einem Trümmerfeld: Am Montag ist es um die Mittagszeit herum zu einem schweren Unfall gekommen. Laut ersten Informationen der Polizei hat sich ein Fahrzeug zwischen Untersiemau und Ebersdorf (Landkreis Coburg) in Fahrtrichtung Suhl überschlagen und ist auf dem Dach gelandet. Ein Rettungshubschrauber landete auf der Autobahn.

Die A73 ist aktuell (Stand 13:18 Uhr) voll gesperrt.

Bei diesem Artikel handelt es sich um die Erstmeldung. Wir aktualisieren den Bericht, sobald wir weitere Informationen haben.

Am Sonntag war auch die A3 in Franken stundenlang wegen mehreren Unfällen gesperrt. 3000 Fahrzeuge steckten in der Hitze fest.

Bitte beachten: Rettungsgasse bilden!