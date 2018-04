Coburg: Sechsjähriger rennt in fahrendes Auto - Fahrer kann nicht mehr ausweichen

Mit einem Unterschenkelbruch ins Krankenhaus: Das ist das Ergebnis eines Zusammenstoßes am Dienstagnachmittag in Coburg. Wie die Polizei mitteilt, ist ein sechsjähriger Schüler ohne auf den Verkehr zu achten in ein fahrendes Auto gerannt.Der Junge rannte von der Steinleite kommend auf die Straße in der Neuen Heimat. Ein 51-jähriger Autofahrer, der gerade in der Neuen Heimat stadteinwärts unterwegs war, sah den Schüler noch auf die Straße rennen, konnte aber nicht mehr rechtzeitig ausweichen.Der Fahrer touchierte mit der rechten Seite seines Autos das Kind. Dadurch wurde der Sechsjährige verletzt und kam mit einem Bruch des Unterschenkels ins Krankenhaus. Am Auto entstand laut Polizei kein Schaden.