Mann schwebt nach Unfall in Coburg in Lebensgefahr - auf steiler Strecke gegen Spiegel geknallt: Gegen 13 Uhr am Samstag (11. Januar 2020) ereignete sich in Coburg der schwere Unfall. Der Mann war von seinem Fahrrad gestürzt und schwebt jetzt in Lebensgefahr, wie die Polizeiinspektion aus Coburg berichtet.

Coburg: Schwerer Unfall mit lebensgefährlichen Verletzungen

Am Gustav-Hirschfeld-Ring war der junge Mann - in alkoholisiertem Zustand, wie die Polizei schreibt - mit seinem schwarzen Mountainbike die steil abschüssige Straße hinuntergefahren. Aus unklarer Ursache muss er auf Höhe des Seniorenzentrums nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, gegen den Mast eines Verkehrsspiegels geprallt und anschließend auf die Straße gestürzt sein.