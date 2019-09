Coburg: Rennradfahrer zwingen Stadtbus zu Vollbremsung - drei Frauen verletzt

Zwei Rennradfahrer fahren am Dienstagnachmittag (17. September) um 16.30 Uhr auf dem Gehweg in der Ketschendorfer Straße in Coburg. Unmittelbar vor einem fahrenden Stadtbus wechseln sie kurz vor der Einmündung in den Postweg auf die Ketschendorfer Straße, wie die Polizeiinspektion Coburg mitteilte.

Rennradfahrer wechseln auf Straße: Bus muss Vollbremsung machen

Der Stadtbus musste eine Vollbremsung hinlegen, um einen Zusammenstoß mit den Radfahrern zu verhindern. Drei stehende weiblichen Fahrgäste im Bus stürzten durch die Vollbremsung und mussten vom Rettungsdienst ins Klinikum gebracht werden. Eine der Frauen wurde stationär ins Klinikum aufgenommen.