Flugzeugabsturz in Oberfranken: Wie die Polizei mitteilt, ist es am Sonntagnachmittag (21. Juli 2019) zu einem Flugzeugabsturz beim Landeanflug in Coburg gekommen. Zwei Menschen wurden dabei leicht verletzt.

Hierbei handelt es sich um eine Erstmeldung. Sobald es weitere Informationen gibt aktualisieren wir der Artikel.

Zu einem weiteren tragischen Flugzeugabsturz ist es am Samstag gekommen. Mehrere Menschen sind dabei ums Leben gekommen.