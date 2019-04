Coburg/Bayern: Betrunkener fährt mit dem Auto durch die Hecke in den Garten

Am Sonntagnachmittag hat es in Ebersdorf bei Coburg einen Unfall gegeben. Ein 56-Jähriger fuhr seinen Peugeot alkoholisiert durch die Hecke in den Garten einer 41-Jährigen.

41-jährige Frau saß auf der Terrasse als sich der Besuch durch die Hecke näherte

Die 41-Jährige saß am Sonntagnachmittag auf ihrer Terrasse, als plötzlich ein Auto durch ihre Gartenhecke fuhr und gegen einen Stromkasten prallte. Dabei hatte der 56-jährige Autofahrer über anderthalb Promille intus.

Die Polizisten stellten bei der Verkehrsunfallaufnahme zudem fest, dass der Fahrzeuglenker schon zuvor durch den Zaun sowie den Garten des Nachbarn gefahren war. Letzten Endes war an dem Stromverteilerkasten Schluss mit der sonntäglichen Spritztour.

Fahrer muss mit empfindlicher Strafe rechnen

Es entstand ein Gesamtschaden von ungefähr 15.000 Euro. Der Peugeot musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Seinen Führerschein ist der 56-Jährige erst einmal los, zudem musste er eine Blutentnahme im Klinikum über sich ergehen lassen und darf jetzt mit einer empfindlichen Strafe rechnen.

