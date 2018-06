Auto auf A73 überschlägt sich und fällt Abhang runter - Motorblock 30 Meter weit geschleudert - zwei Schwerverletzte

Ein spektakulärer Unfall ereignete sich auf der A 73 am Freitag gegen 16.15 Uhr etwa 100 Meter nach der Anschlussstelle Ebersdorf. Dabei kam ein Auto mit seinem Fahrer, Mitte 50, aus noch ungeklärter Ursache ins Schleudern und überschlug sich mehrmals.Dabei wurde die Leitplanke auf rund 50 Meter regelrecht dem Erdboden platt gemacht. In dem Fahrzeug saß auch eine Frau Mitte 50. Der Wagen mit beiden Insassen fuhr den rund 20 Meter langen Abhang hinunter und blieb in einem Graben neben den Autobahnhängen hängen. Der Motorblock des Fahrzeugs wurde rund 30 Meter entfernt vom Fahrzeug in den Wald geschleudert.Die Rettungskräfte hatten große Mühe die beiden Insassen, die schwer verletzt wurden, aus ihrer Misslichen Lage zu befreien. Sie wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Auch ein Rettungshubschrauber wurde angefordert. Vor Ort waren rund 40 Feuerwehrleute aus den Wehren, Ebersdorf, Lautertal, Untersiemau sowie mehre Rettungsfahrzeuge und ein Notarzt im Einsatz.Außerdem wurde die Drohne aus Neustadt angefordert. Ein Spezialfahrzeug musste das Auto bergen. Die Autobahn war während der Bergungsarbeiten und der Landung des Rettungshubschraubers für kurze Zeit komplett gesperrt.