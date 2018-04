Coburg: Auto kracht beim Überholen in Gülletransporter

Gülle ergießt sich über Straße



Auf der Staatsstraße 2205 in Richtung Wiesenfeld kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Unfall zwischen einem Traktor mit Gülleanhänger und einem Auto. Dabei trat Gülle aus.Laut Polizeibericht fuhr eine 43-Jährige gegen 13:30 Uhr auf der Staatsstraße 2205 von Baiersdorf in Richtung Weisenfeld. Vor ihr befanden sich zwei Fahrzeugen die hinter einem Traktor fuhren der Gülle transportierte.Während der 18-Jährige Landwirt nach links auf ein Feld abbog, war die 43-Jährige schon am überholen und krachte gegen den Gülleanhänger. Beim Aufprall lief Gülle aus, die sich sowohl auf den angrenzenden Feldern als auch im Kanal verteilte. Es wurde niemand verletzt.Der Sachschaden liegt bei etwa 70.000 Euro, wobei am Auto ein wirtschaftlicher Totalschaden entstand und dieses angeschleppt werden musste.Aufgrund der ausgelaufenen Gülle war auch die Technische Gewässeraufsicht Coburg vor Ort. Sie wurden beim Beseitigen des Düngermittels von umliegenden Landwirten unterstützt.