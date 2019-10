Neustadt bei Coburg vor 1 Stunde

Traktorunfall

B4 in Oberfranken: Landwirtschaftliches Gespann kippt in Kreisel - 20.000 Schaden

Der Fahrer eines landwirtschaftlichen Gespanns hat am Montag in Oberfranken einen Unfall gebaut, als er offenbar zu schnell in einem Kreisel unterwegs war.