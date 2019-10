Schwerer Unfall in Oberfranken: Am Donnerstagmittag (10. Oktober 2019) hat sich auf der Bundesstraße 4 zwischen Neustadt bei Coburg und Rödental ein Verkehrsunglück ereignet. Ersten Informationen der Polizei zufolge, ist es zu einem Frontalcrash im Gegenverkehr gekommen. Ein Beteiligter ist verletzt - wie schwer, ist aktuell unklar. Einsatzkräfte sind aktuell vor Ort. Wie die Polizei gegenüber inFranken.de bestätigt, kommt es aktuell (Stand: 13.20 Uhr) zu Verkehrsbehinderungen. Mehr in Kürze auf inFranken.de.

Auf der A3 hat sich am Donnerstag ebenfalls ein schwerer Unfalle ereignet. Dabei hat sich ein Auto überschlagen. Zum Video "So verhält man sich richtig nach einem Unfall"