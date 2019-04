B303 gesperrt: Schwerer Unfall bei Ebersdorf bei Coburg

Ein schwerer Unfall auf der B303 sorgt am Montagmorgen für starke Behinderungen im Landkreis Coburg. Laut ersten Informationen der Polizei ist bei Ebersdorf bei Coburg auf Höhe der Solaranlage ein Auto in den Gegenverkehr geschleudert. Die Fahrbahn musste gesperrt werden, es kam zu größeren Verkehrsbehinderungen in und um Ebersdorf.

Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Erstmeldung. Wir aktualisieren den Bericht, sobald weitere Einzelheiten bekannt sind.