A73: Vollbesetzter Transporter rast in Unfallstelle und überschlägt sich - Mann wird schwer verletzt

Vierter Unfall: Frau schleudert mit Auto in Straßengraben

Letzte Unfallverursacherin war eine 21-Jährige aus dem Landkreis Lichtenfels. Diese fuhr gegen 06:30 Uhr mit ihrem Pkw Opel Adam in nördliche Fahrtrichtung und wollte an der Anschlussstelle Untersiemau von der Autobahn abfahren. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam sie auf dem teilweise schneebedeckten Ausfahrast ins Schleudern und rutschte nach rechts in den Straßengraben. Hier kam ihr Pkw nach Überfahren eines Leitpfostens zum Stillstand. Die Fahrzeugführerin blieb unverletzt, an ihrem Fahrzeug entstand lediglich leichter Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.