Schwerer Unfall auf der A73 - Fahrer wird verletzt und Motorblock des Auto komplett zerstört: Am Sonntagnachmittag hat sich auf der Autobahn A73 zwischen Coburg und Suhl ein spektakulärer Unfall ereignet. Teile des Unfallautos wurden abgerissen und flogen auf die Gegenfahrbahn.

Lesen Sie auch: Buttenheim Tödlicher Lkw-Unfall auf A73: Autobahn wieder freigegeben Gegen 15.45 Uhr befuhr der 21-jährige Fahrer mit seinem Opel die A73 in Fahrtrichtung Suhl. Das bestätigt Volker Fiedler von der Verkehrspolizei Coburg auf inFranken.de-Anfrage. Als Unfallursache nennt der Polizist unangemessene Geschwindigkeit. "Auf dem kurvigen Stück der A73 ist der Fahrer einfach zu schnell gefahren", sagte Fiedler. Mit 8 Grad Außentemperatur waren die Straßenverhältnisse nicht Schuld am Unfall. Zum Video "So verhält man sich richtig nach einem Unfall" Der junge Fahrer wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus gefahren und dort wegen eines HWS-Syndroms vorsorglich behandelt. Sein Auto wurde bei der Kollision mit der Mittelleitplanke vor allem im Bereich des Motors erheblich zerstört. Teile des Autos flogen auf die Gegenfahrbahn und sorgten dort für einen Folgeunfall. Bei diesem wurden zwei andere Verkehrsteilnehmer leicht verletzt. Ein Spur musste auf der A73 in Richtung Suhl kurze Zeit für die Aufräumarbeiten gesperrt werden.