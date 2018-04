Umfrage: Wie soll die neue Autobahnraststätte an der A73 heißen?

Im Coburger Land ist eine Diskussion darüber entbrannt, wie die künftige Autobahnraststätte bei Drossenhausen (Gemeinde Meeder) heißen soll.



Der Coburger Landrat Michael Busch (SPD) hat "Coburger Land" vorgeschlagen und begründet dies mit der Werbemöglichkeit für die gesamte Region.



Der Gemeinderat Meeder mit Bürgermeister Bernd Höfer (CSU) an der Spitze verweist hingegen darauf, dass die Raststätte auf Meederer Gemarkung liegen wird und deshalb - mit Blick auf die dortige Landschaft - "Lange Berge Meeder" heißen sollte. Als Kompromiss wäre man aber auch mit "Lange Berge" einverstanden. "Es ist die einzige logische Namenswahl zum Standort", so Höferr.



Was sagen Sie dazu?

