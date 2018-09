Über 30 Kinder probten in Meeder schon für den Fasching

Dass die Kinder gerne tanzen, zeigte der Probenstart der Faschingsvereinigung Meeder. 30 Tänzerinnen im Alter zwischen drei und 14 Jahren trafen sich im Übungsraum der alten Volksschule. Dazu kamen noch sieben junge Sketch-Darsteller. Tanzbeauftragte Elke Taubmann und der zweite Vorsitzende Alexander Pabst freuten sich über die große Resonanz beim ersten öffentlichen Treffen.

Unter dem Motto "Junge Narren in der Manege" wird die Sitzung "Jugend in der Bütt" über die Bühne laufen. Aufgeteilt in eine Mäuse-, Löwen-, Seiltänzer- und drei Tanzgarden-Gruppen studieren die jungen Tänzer ihre Auftritte unter der Anleitung der Nachwuchstrainerinnen Franziska Bohl, Alina Göhring, Nina Kräußlach und Sarah Pabst ein. Dazu kommen noch zwei Tanzmariechen, die ihr Können zeigen. Die Organisation liegt in den bewährten Händen von Elke Taubmann. Jeden Samstag wird zwischen 9.30 und 12.30 Uhr wird geübt. Die Sketche studiert Alexander Pabst jeden zweiten Sonntag ab 15 Uhr ein. Wer noch Lust verspürt, als Tänzer oder Sketcher mitzumachen, kann gerne zu den Übungszeiten in die Volksschule kommen. Da wiederum viele neue Kostüme für die jungen Narren in der Manege benötigt werden, ist der Verein auf Spenden angewiesen. Über eine finanzielle Unterstützung würde sich die Faschingsvereinigung Meeder sehr freuen.