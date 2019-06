Turnverein feiert große Sause

Der relativ kleine Meeder Ortsteil Ottowind hat etwa 215 Einwohner, aber mehr als 350 Mitglieder gehören dem Turnverein an. Das zeugt von einer großen Beliebtheit des Vereins, der vom 13. bis 16. Juni sein 150-jähriges Jubiläum feierte.

Los ging es am Donnerstag mit einem Festkommers im voll besetzten Festzelt. Davor lud Pfarrer Eberhard Wunder zu einer Gedenkfeier für die gefallenen und verstorbenen Mitglieder auf den Friedhof. Das besondere am Abend: Alle Teilnehmer wurden per Handschlag von Meeders Bürgermeister Bernd Höfer (zugleich Vorsitzender des TV Ottowind) und weiteren Vorstandsmitgliedern begrüßt.

Zur Marschmusik zogen sie "als alte Männer" mit Schnurrbart in das Zelt ein und spielten die Gründungsgeschichte des Vereins seit 1869 nach. 25 Männer trafen sich damals und wollten Sport betreiben - im Laufe der Jahre sind es 350 Mitglieder geworden.

Der Festkommersvorsitzende Benjamin Otto führte durch den abwechslungsreichen Kommersabend, den Turnvorführungen der SG Rödental, der Showtanzgruppe der Faschingsgesellschaft Bad Rodach, des TV Wiesenfeld und des TV Ottowind auflockerten.

Bernd Höfer bedankte sich beim Festausschuss, der die Verantwortung und Leitung des Jubiläums übernommen hatte. Er sprach von einer erfolgreichen Epoche über Generationen hinweg. Seit der Gründung des Vereins ging es stetig aufwärts. Auch wenn das klassische Turnen gegenwärtig nicht mehr im Mittelpunkt steht, verbindet der Sport alle Bürger miteinander. Er sei stolz, Vorsitzender des TV Ottowind zu sein. In seine Begrüßung schloss er die 40 Ehrenmitglieder ein, die dem Verein die Treue halten. Er wünschte, dass der Geist der Gründerversammlung noch weitere 150 Jahre bestehen bleiben möge.

Von einem "nicht so großen Sportler" sprach Schirmherr Martin Mittag (MdL) über sich selbst. Aber die Übernahme der Schirmherrschaft sei ein Zeichen für ihn gewesen, mit dem Sport anzufangen. Er begann mit einem Fußballtraining für eine Benefizveranstaltung der offenen Behindertenarbeit. Vereine seien wichtig und geben Halt, sagte Mittag. Er bedankte sich bei den Mitgliedern für die Mitarbeit und übergab sein "Schirmgeld".

Den Gratulationswünschen schloss sich Landrat Sebastian Straubel an. Bei einem so großen Jubiläum blicke man zurück und auch in die Zukunft. Der Zeitgeist stehe immer im Mittelpunkt, so Straubel. "Die Gemeinde Meeder kann sich glücklich schätzen, so einen Verein wie den TV Ottowind in ihren Reihen zu haben". Er ging auf das starke Ehrenamt im Landkreis ein und beendete sein Grußwort mit: "Lasst uns feiern auf den Langen Bergen".

Dank an die Ehrenamtlichen

Im Namen des Bayerischen Landes-Sportverbandes (BLSV) überbrachte Jörg Ammon Grüße und Glückwünsche. Auch er dankte für das ehrenamtliche Engagement. Die Mitgliederbewegung entwickle sich in den letzten Jahren nach oben, so Ammon.

"Vorrangig wird Sport in den Vereinen und Schulen angeboten. Deshalb gilt es, die Sportstätten und das Ehrenamt zu fördern." Ammon überreichte eine Ehrenurkunde zum 150-jährigen Bestehen sowie einen Gutschein über 350 Euro.

Vom Deutschen Turnerverband und dem Turngau Coburg-Frankenwald gratulierten Christine Busch und Uwe Schmidt. Busch ging auf das offene Gauturnfest von 1969 zum 100-jährigen Bestehen ein. Die sportliche und kulturelle Gemeinschaft gehe von den Vereinen aus und laste auf den Schultern der Vereinsvorsitzenden, sagte sie. Mit dem Turnergruß "Frisch, Fromm, Fröhlich, Frei" endete ihre Ansprache.

Uwe Schmidt erinnerte an sein erstes Erlebnis mit dem offenen Turnfest. Vor 25 Jahren beteiligte er sich mit der Turnabteilung von Coburg-Neuses am Festumzug. Vom Bayerischen Turnerverband übergab er eine Ehrenurkunde und ein "Jahn"-Schild.

BLSV-Kreisvorsitzende Jürgen Rückert übermittelte Grüße und Glückwünsche für alle anwesenden Vereine und bedankte sich bei der Vorstandschaft und ihren Funktionären.

Drei neue Ehrenmitglieder

Bernd Höfer sprach voller Stolz von seinen anwesenden Ehrenmitgliedern, die in der vordersten Reihe saßen. Für 50 Jahre treue Mitgliedschaft zum Verein ernannte er Anni Dressel, Heinz Bräutigam und Manfred Mücke zu Ehrenmitgliedern. Sie erhielten eine Urkunde, Blumen und Gutscheine.

Am Ende des offiziellen Teils erhielt die Fahne ein neues Fahnenband zur bleibenden Erinnerung, das von der Vorstandschaft und dem Festausschuss spendiert wurde. Daran schloss sich der gemütliche Teil mit Mario Bamberger und seinen Gaudibuam an.