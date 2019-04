TSV Meeder zeigt, wie ein Rentner seine Ehefrau in Rage bringt

Was geschieht, wenn ein Mann nach über 43 Jahren in den Ruhestand geht? Zum einen kann er von seiner bisherigen Firma nicht loslassen und zum anderen stellt er alles infrage, was seine Frau macht - und bringt sie damit in Rage.

Bis jetzt war sie zufrieden ...

In dem lustigen Dreiakter "Ruhestand ... und plötzlich war die Ruhe weg" von Regina Rösch hat der Ruheständler Julius Klein (Markus Weschenfelder) immer wieder neue Einfälle. Seine Frau Therese (Regina Göhring) war mit sich und ihrem Leben vor dem Ruhestand ihres Mannes zufrieden: Sie versorgt Haus und Familie, betreibt eine kleine Pension, liebt "Sturm der Liebe", "Dahoam ist dahoam", Kaffeeklatsch und Tupperabende und verbringt ihre Freizeit am liebsten mit ihren beiden Freundinnen Karola (Julia Sollmann) und Gisela (Claudia Dinges).

Plötzlich ist alles zu Ende

Doch an einem Mittwoch im März ist dieses wunderschöne Leben plötzlich zu Ende. Ehemann Julius verlässt nach 43 Jahren und fünf Monaten, in denen er für seine Frau Therese und Tochter Renate (Mareike Meyer) aufopferungsvoll und selbstlos geschuftet hat, auch seine treue Sekretärin Lieselotte Schlüpfer (Silvia Schwarz) und geht in den Ruhestand. Während Erwin (Bernd Gräfenstein) und Franz-Martin (Johannes Weisser), Freunde von Julius, bereits Pläne für gemeinsame Unternehmungen der "Rentnergang" schmieden und sich bei der "Hasenjagd" auf Malle sehen, wird Therese schlagartig mit der Erkenntnis konfrontiert, dass ihr gewohntes "Lotterleben" nun ein jähes Ende hat.

Tapeten und Theaterspiel

Gefühlvoll verabschieden sich seine Freunde mit einer erheiternden Rede und einem Lied von ihrem Arbeitskollegen. Julius weiß mit sich nichts anzufangen. Er tapeziert die Wohnung, richtet Türen, obwohl er alles nicht kann.

Plötzlich hat der Ruheständler im Unruhestand eine Eingebung, seinen alten Traum zu erfüllen: Er will Theater spielen! Gerne hat er die Karl-May-Bücher gelesen, und so kommt es, dass alle Spieler sich verwandeln und auf der Bühne als Winnetou und seine Freunde, zum Beispiel als Joe, Lilly, Big John, "Springender Hirsch", Old Shatterhand oder"Großer Hirsch", stehen.

Das Stück ist lustig, es wird gelacht, gesprochen und gesungen. Als Souffleuse sitzt Elke Bräutigam im Kasten und als Statisten wirken Gerald Göhring (Sam Hawkins) und Axel Platz (Django) mit. Für die Technik sind Axel Platz und Matthias Dinges zuständig.

Aufführungstermine und Eintrittskarten

Vorstellungen Die Premiere findet am Freitag, 26. April, ab 19.30 Uhr in der Sporthalle des TSV Meeder statt. Weitere Termine sind am Samstag, 27. April, Dienstag, 30. April, Freitag, 3. Mai, und Freitag, 10. Mai, jeweils ab 19.30 Uhr in der Sporthalle. Karten gibt es an der Abendkasse oder im Vorverkauf bei Ricca Jankowsky, Telefonnummer 09566/1856, und beim Getränkemarkt Sagasser in Meeder. Es gibt keine Platzreservierungen. Jeweils eine Stunde vor Beginn ist die Veranstaltungshalle geöffnet.